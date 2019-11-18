Футбол
Газета.RuГендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
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Во-вторых, хотелось бы, чтобы было поменьше скандалов, которые, к сожалению, иногда у нас все-таки случаются. С одной стороны это жизнь, но хотелось бы, чтобы было меньше. Я имею ввиду дело Кокорина и Мамаева, иногда допинговые скандалы.
— Роман Бабаев, российский юристМосква 24 вчера в 22:18
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