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Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложение

Генеральный директор американской энергетической компании Chevron Марк Вирт высказался о ситуации на нефтяном рынке в мире.
Lenta.ru
"Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик", - пояснил Вирт.
Online47.ru
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости

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Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложение
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Глава Chevron заявил, что спрос на нефть в мире опережает предложение
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