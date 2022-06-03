Lenta.ruГендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложениеГенеральный директор американской энергетической компании Chevron Марк Вирт высказался о ситуации на нефтяном рынке в мире.Lenta.ru"Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик", - пояснил Вирт.Online47.ruОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса.РИА НовостиЗапрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРидусВечерняя МоскваПодробнее о событииГендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложениеГазета.Ru17:21Гендиректор Chevron Вирт заявил, что мировой спрос на нефть значительно опережает предложениеOnline47.ru17:21Глава Chevron заявил, что спрос на нефть в мире опережает предложениеРидусвчера в 15:32Спрос на нефть в мире назвали «очень мощным»Московский Комсомолецвчера в 16:31Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложениеLenta.ruвчера в 16:06В Chevron заявили, что спрос на нефть в мире заметно опережает предложениеИА Красная Веснавчера в 15:46В Chevron сообщили, что мировой спрос на нефть намного опережает предложениеFBM.ruвчера в 16:44Показать ещёОценить21Поделиться