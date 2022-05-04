"Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению папы Римского Франциска приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В «Автоторе» сообщили, что все желающие смогут получить земельный участок общей площадью 1000 кв. м. В общей сложности на эти цели выделено два земельных массива площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино, находящихся в собственности компании.