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Гендиректор Coca-Cola Квинси допустил полный уход с российского рынка

Как заявил Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров, компания в России рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент".
РИА Новости
Об ограничении деятельности в России Coca-Cola заявляла в начале марта.
Lenta.ru
Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite.
РИА Новости
"Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
ТАСС

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Глава Coca-Cola допустил уход компании с российского рынка
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