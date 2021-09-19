В Европе закрылись два завода из-за космических цен на газ

Аналитик издания заявил, что закрытие заводов приведет к падению объемов выпускаемой и продукции и принципу домино – остальные также начнут закрывать свои промышленные объекты из-за высоких цен на газ и электричество.