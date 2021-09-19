Lenta.ruГендиректор ДНКОМ Исаев: спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 годуСпад заболеваемости COVID-19 в России возможен в январе 2022 года.Lenta.ruПо словам Исаева, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в РФ.ТАСССобеседник агентства также отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового штамма коронавируса "мю".ТАССГлава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 11 регионах России растет число инфицированных.Российская газетаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВLife.ruТелеканал 360°Вечерняя МоскваВЕСТИ: ПриморьеАмур.инфоREGNUMГазета.RuТК ЗвездаРоссийская газетаПодробнее о событииЭксперт: Спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 годаРоссийская газета21:33Спад заболеваемости ковидом спрогнозировали в РоссииТелеканал 360°21:28Спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в начале 2022URA.Ru20:27Эксперт заявил, что спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 годаТАСС20:04Самое цитируемоеСпад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в январе 2022 годаRuNews24.ru20:59Эксперт прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в январеRT на русском20:36Гендиректор ДНКОМ Исаев: спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 годуLenta.ru21:18Показать ещёОценить15Поделиться