Будьте в Плюсе

Гендиректор ДНКОМ Исаев: спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 году

Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен в январе 2022 года.
Lenta.ru
По словам Исаева, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в РФ.
ТАСС
Собеседник агентства также отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового штамма коронавируса "мю".
ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 11 регионах России растет число инфицированных.
Российская газета

Подробнее о событии

Эксперт: Спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 года
Российская газета21:33
Спад заболеваемости ковидом спрогнозировали в России
Телеканал 360°21:28
Спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в начале 2022
URA.Ru20:27
Эксперт заявил, что спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 года
ТАСС20:04
Самое цитируемое
Спад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в январе 2022 года
RuNews24.ru20:59
Эксперт прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в январе
RT на русском20:36
Гендиректор ДНКОМ Исаев: спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 году
Lenta.ru21:18

Интересное

В Европе закрылись два завода из-за космических цен на газ

Аналитик издания заявил, что закрытие заводов приведет к падению объемов выпускаемой и продукции и принципу домино – остальные также начнут закрывать свои промышленные объекты из-за высоких цен на газ и электричество.
Внешнеэкономические связи17 сентября в 06:20