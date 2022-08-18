"Нужно, чтобы у людей росли доходы, повышалась доступность жилья. Когда мы субсидируем, цены растут, и, несмотря на хорошую ипотеку, квартира получается дороже и платеж выше. Нужен баланс между спросом и предложением", - добавил Мутко.