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Гендиректор «ДОМ.РФ» Мутко назвал нецелесообразным снижение ставки по льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки должна "отключаться" после прохождения кризиса, заявил журналистам в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфакс
"Нужно, чтобы у людей росли доходы, повышалась доступность жилья. Когда мы субсидируем, цены растут, и, несмотря на хорошую ипотеку, квартира получается дороже и платеж выше. Нужен баланс между спросом и предложением", - добавил Мутко.
РИА Новости
Гендиректор ДОМ.РФ подчеркнул, что должен соблюдаться баланс спроса и предложения.
Интерфакс
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.
Интерфакс

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