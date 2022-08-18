"Нужно, чтобы у людей росли доходы, повышалась доступность жилья. Когда мы субсидируем, цены растут, и, несмотря на хорошую ипотеку, квартира получается дороже и платеж выше. Нужен баланс между спросом и предложением", - добавил Мутко.
Инфляция начала расти прошлой осенью, когда лира резко упала после того, как Центральный банк постепенно снизил учетную ставку на 500 базисных пунктов — до 14 процентов в рамках политики смягчения, на которой настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась украинскими войсками в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
"Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами", - сказал Иванов на брифинге, указав на то, что это является свидетельством "политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения".