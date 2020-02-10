Общество
REGNUMНа Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Телеведущая ГТРК "Камчатка" Александра Новикова расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3%. Видеозапись со смеющейся Новиковой не была показана в эфире, но каким-то образом попала в сеть интернет.
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Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Здоровье
Болевший коронавирусом китаец в Чите готовится к выписке
Гражданин КНР Ван Юньбин, который с конца января находился в инфекционной больнице на КСК в Чите с подтверждённым заражением новым видом коронавируса, готовится к выписке.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Технологии
Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро
Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула «Последний герой» из-за бойкота участников
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса
Бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Технологии
Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
По сведениям издания, операторы направили заместителю главы минсвязи РФ Олегу Иванову письма с отчетами по тестированию оборудования для реализации закона о «суверенном рунете» — систем фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).