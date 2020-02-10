Общество

REGNUMREGNUMНа Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

Телеведущая ГТРК "Камчатка" Александра Новикова расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3%. Видеозапись со смеющейся Новиковой не была показана в эфире, но каким-то образом попала в сеть интернет.
Читать в источнике
Комментировать2916

Подробнее о событии

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК22:01

На ТВ узнали, кто слил ролик со смеющейся над льготами ведущей

Московский Комсомолец13:21

Стали известны подробности о ведущей, расхохотавшейся на записи эфира о льготных выплатах

Инфо2417:32

Ведущая камчатских «Вестей» прокомментировала смех над льготами

Телеканал 360°17:32

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Говорит Москва16:30

Руководство госканала отреагировало на смех телеведущей над льготами

URA.Ru20:58

Слившего в сеть видео с расхохотавшейся из-за повышения льгот ведущей вычислили

Lenta.ru09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

РИА Новости 22:06
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Культура

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия 20:21
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Гаджеты

MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц

3DNews 00:59
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс 09:15
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости 11:53
Здоровье

Болевший коронавирусом китаец в Чите готовится к выписке

Гражданин КНР Ван Юньбин, который с конца января находился в инфекционной больнице на КСК в Чите с подтверждённым заражением новым видом коронавируса, готовится к выписке.
Zabnews.ru 20:43
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM 18:15
Здоровье

Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Капитал страны вчера в 11:52
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия вчера в 15:00
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК вчера в 19:45
Политика

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
РБК 16:01
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
UfaTime.ru 14:17
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ 13:19
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Технологии

Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро

Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Якутия Daily 21:56
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула «Последний герой» из-за бойкота участников

RuNews24.ru вчера в 03:03
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета 03:33
Армия и оружие

Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса

Бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
ФАН 05:37
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском 12:22
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском 06:37
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Игромания.ру 12:41
Технологии

Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

По сведениям издания, операторы направили заместителю главы минсвязи РФ Олегу Иванову письма с отчетами по тестированию оборудования для реализации закона о «суверенном рунете» — систем фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
БИЗНЕС Online 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное