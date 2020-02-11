Общество
РБКГендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.
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с чего всё началось
<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"Телеканал 360°вчера в 05:20
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В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах
Национальная служба новостейвчера в 07:46
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Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Армия и оружие
«Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» отразили две атаки дронов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии.
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Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
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Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
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Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Футбол
Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»
Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.
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Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка
Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Происшествия
В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина
В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
Армия и оружие
Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии
Сирийская арабская армия развернула очередной этап наступательных действий в провинциях Идлиб и Алеппо в рамках операции «Рассвет над Идлибом» в ответ на непрекращающиеся обстрелы и попытки атаковать позиции сирийских войск со стороны боевиков.
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
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Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней
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Индия планирует одобрить сделку по покупке 24 вертолетов у США
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Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
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ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.
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Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык
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Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе
Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
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Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
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Культура
Мертвые вместо «Не время умирать». Билли Айлиш выступила на «Оскаре»
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Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.