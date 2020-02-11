Общество

РБКРБКГендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.
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с чего всё началось

Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"
Телеканал 360°вчера в 05:20

Подробнее о событии

Начальство вызвало на ковёр смеявшуюся над льготами ведущую

News.ruвчера в 23:48

Со смеявшейся над льготами ведущей из Камчатки провели беседу

Телеканал 360°вчера в 23:40

Руководство ГТРК «Камчатка» прокомментировало видео с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

ТАССвчера в 20:28

Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Lenta.ruвчера в 22:48

«Живая реакция» – в Союзе журналистов высказались о смеющейся телеведущей

Кам 24вчера в 18:14

В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах

Национальная служба новостейвчера в 07:46

Директор камчатского филиала ВГТРК прокомментировал смех ведущей новостей во время сюжета про льготников

Подъёмвчера в 06:40
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Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Армия и оружие

«Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» отразили две атаки дронов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии.
РБК вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Хоккей

Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»

Вести.Ru вчера в 22:44
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Общество

Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол

Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»

Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.
Чемпионат вчера в 21:36
Финансы

Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка

Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Финмаркет вчера в 07:31
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Происшествия

В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
KM.ru вчера в 02:08
Армия и оружие

Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии

Сирийская арабская армия развернула очередной этап наступательных действий в провинциях Идлиб и Алеппо в рамках операции «Рассвет над Идлибом» в ответ на непрекращающиеся обстрелы и попытки атаковать позиции сирийских войск со стороны боевиков.
REGNUM вчера в 05:44
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА

Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Российская газета 09 февраля в 08:41
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней

Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Коммерсантъ вчера в 12:20
Политика

Индия планирует одобрить сделку по покупке 24 вертолетов у США

Коммерсантъ вчера в 23:51
Политика

Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО

Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Pravda.Ru вчера в 20:33
Армия и оружие

Амурская цитадель командиров отмечает юбилей

ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.
Красная звезда 09 февраля в 16:01
Музыка

Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык

Известия вчера в 22:45
Общество

Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе

Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
iReactor вчера в 23:44
Экономика

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Культура

Мертвые вместо «Не время умирать». Билли Айлиш выступила на «Оскаре»

Фонтанка.Ру вчера в 00:49
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
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