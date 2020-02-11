<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"

с чего всё началось

Руководство ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Происшествия В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Политика Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.

Футбол Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса» Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.

Финансы Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.

Здоровье Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.

Армия и оружие Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии Сирийская арабская армия развернула очередной этап наступательных действий в провинциях Идлиб и Алеппо в рамках операции «Рассвет над Идлибом» в ответ на непрекращающиеся обстрелы и попытки атаковать позиции сирийских войск со стороны боевиков.

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Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Амурская цитадель командиров отмечает юбилей ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.