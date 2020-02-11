Общество

ИзвестияИзвестияГендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"
Телеканал 360°вчера в 05:20

Подробнее о событии

Расхохотавшуюся из-за льгот телеведущую решили не увольнять

Национальная служба новостей01:04

Начальство вызвало на ковёр смеявшуюся над льготами ведущую

News.ruвчера в 23:48

Со смеявшейся над льготами ведущей из Камчатки провели беседу

Телеканал 360°вчера в 23:40

Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Lenta.ruвчера в 22:48

Руководство ГТРК «Камчатка» прокомментировало видео с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

ТАССвчера в 20:28

«Живая реакция» – в Союзе журналистов высказались о смеющейся телеведущей

Кам 24вчера в 18:14

Директор камчатского филиала ВГТРК прокомментировал смех ведущей новостей во время сюжета про льготников

Подъёмвчера в 06:40
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Кино

«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Российская газета 01:17
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Гаджеты

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

The GEEK 00:55
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском 00:27
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Чемпионат вчера в 17:14
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 12:49
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
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