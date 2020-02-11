<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"

с чего всё началось

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».

Политика Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.

Политика Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химическим оружием Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем белорусское медийное пространство ожидает увеличение числа угроз, связанных с недостоверной информацией.

Политика Президентскую квоту в Совфеде могут увеличить до 30 сенаторов Рабочая группа по подготовке поправок к Основному закону РФ предложит увеличить до 30 число сенаторов по президентской квоте, передает ТАСС.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Политика В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.

Политика Украина перестала пускать имеющих долги жителей Крыма домой Украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на пункте пропуска в Крым: теперь крымчане, возвращающиеся с территории «нэзалэжной» домой не смогут этого сделать, если на Украине имеют какие-либо задолженности.

Авто В России появился особый Bentley Continental GT Компания Bentley привезла в Россию один из ста выпущенных Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье персонализации Mulliner.

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.