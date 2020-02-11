Общество
РИА НовостиВ ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
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<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"Телеканал 360°вчера в 05:20
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Футбол
Администратор «Уфы» заменил судью в матче с «Араратом»
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Политика
Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО
Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
Политика
Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химическим оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем белорусское медийное пространство ожидает увеличение числа угроз, связанных с недостоверной информацией.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на армию Турции
Сирия заплатит "очень высокую цену" за обстрел турецких военных, заявил Тайип Эрдоган.
Политика
Президентскую квоту в Совфеде могут увеличить до 30 сенаторов
Рабочая группа по подготовке поправок к Основному закону РФ предложит увеличить до 30 число сенаторов по президентской квоте, передает ТАСС.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Политика
Украина перестала пускать имеющих долги жителей Крыма домой
Украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на пункте пропуска в Крым: теперь крымчане, возвращающиеся с территории «нэзалэжной» домой не смогут этого сделать, если на Украине имеют какие-либо задолженности.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Авто
Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» нового поколения, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Авто
В России появился особый Bentley Continental GT
Компания Bentley привезла в Россию один из ста выпущенных Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье персонализации Mulliner.
Футбол
На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков
Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Экономика
Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений
По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости).
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Технологии
Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».