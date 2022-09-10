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Гендиректор GazDay Enerji Доган: запасы газа в Европе могут закончиться в январе

Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, считает генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган.
РИА Новости
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что неизбежно привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
ПРАЙМ
По словам Догана, в 2020 году после пандемии COVID-19 из-за нестабильности на рынке цена за 1000 кубометров природного газа в Европе достигала 60–70 долларов, Россия ежедневно поставляла в Европе 385 миллионов кубометров газа.
НТВ
В случае ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" цены могли бы снизиться.
РИА Новости

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