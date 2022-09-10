По словам Догана, в 2020 году после пандемии COVID-19 из-за нестабильности на рынке цена за 1000 кубометров природного газа в Европе достигала 60–70 долларов, Россия ежедневно поставляла в Европе 385 миллионов кубометров газа.
Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить города к зиме, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в "Зарядье".