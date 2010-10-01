Футбол
ЧемпионатГендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем
Думаю, он помог нам в этом году, учитывая впечатляющее количество голов. Разумеется, обо всё этом мы поговорим на следующей неделе, когда он вернётся. В этом плане Ибрагимович – очень зрелый спортсмен, так что в первую очередь мы поговорим как взрослые люди.
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Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Происшествия
Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар.
Футбол
Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Авто
Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП
Хотя многие спортивные автомобили теперь оснащаются только АКПП, Porsche придерживается своего видения и предложит механическую коробку передач для нового спортивного автомобиля 911 поколения 992.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Политика
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео
Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.
Гаджеты
В сети появились первые фотографии раскладной Motorola RAZR
Издание The Wall Street Journal ранее предполагало, что стоимость Motorola RAZR составит 1,5 тысячи долларов.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Политика
Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.