Футбол

ЧемпионатЧемпионатГендиректор «Гэлакси» сообщил о предстоящих переговорах с Ибрагимовичем

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Думаю, он помог нам в этом году, учитывая впечатляющее количество голов. Разумеется, обо всё этом мы поговорим на следующей неделе, когда он вернётся. В этом плане Ибрагимович – очень зрелый спортсмен, так что в первую очередь мы поговорим как взрослые люди.
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