Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных площадей и аренды торговых помещений, которые сейчас принадлежат компании IKEA, объявившей о сокращении бизнеса в России, сообщил «РИА Новости» гендиректор Hoff Максим Гришаков.
«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения — регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения»,— сказал господин Гришаков ТАСС.
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