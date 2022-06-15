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Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных площадей и аренды торговых помещений, которые сейчас принадлежат компании IKEA, объявившей о сокращении бизнеса в России, сообщил «РИА Новости» гендиректор Hoff Максим Гришаков.
РБК
«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения — регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения»,— сказал господин Гришаков ТАСС.
Коммерсантъ
В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России.
РИА Новости
Затем ритейлер объявил, что с 1 июня в магазинах IKEA начнут работать отделы возврата товаров.
РИА Новости

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