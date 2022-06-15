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Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных площадей и аренды торговых помещений, которые сейчас принадлежат компании IKEA, объявившей о сокращении бизнеса в России, сообщил «РИА Новости» гендиректор Hoff Максим Гришаков.
РБК
Гендиректор компании добавил, что Hoff постоянно наращивает пул поставщиков, и в рамках стратегии развития ассортимента Hoff также может претендовать на новые производства.
ТАСС
Перед сокращением бизнеса в России компания намерена распродать товары со складов сотрудникам и клиентам.
РБК
Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.
Ведомости

Подробнее о событии

Hoff готов рассмотреть предложение о покупке активов IKEA
ТАСС09:49
Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA
РБК09:48
Hoff заявил о возможной покупке IKEA в России
Московский Комсомолец08:56
Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть возможность покупки активов IKEA в России
Газета.Ru09:21
Hoff рассмотрит покупку активов IKEA в РФ
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Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть покупку IKEA в России
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