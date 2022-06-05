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Гендиректор «Известий» Тюлин ответил шуткой на взлом стримингового сервиса Olltv

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин оценил взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала вместо футбольного матча Уэльс-Украина.
Lenta.ru
"Можно сказать одно: смотрите iz, где бы вы ни находились, что бы ни делали", - сказал Тюлин.
РИА Новости
Отмечалось, что вместо футбола показали прямой эфир телеканала "Известия".
РИА Новости
Игра закончилась со счетом 1:0, единственным голом отличился капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который отправил мяч в свои же ворота.
ФАН

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Гендиректор «Известий» Тюлин ответил шуткой на взлом стримингового сервиса Olltv
Lenta.ru18:00
Гендиректор «Известий» Тюлин пошутил над взломом украинского сервиса Olltv
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Генеральный директор «Известий» Тюлин прокомментировал взлом украинского стримингового сервиса Olltv
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Гендиректор МИЦ «Известия» прокомментировал взлом стримингового сервиса Olltv
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Гендиректор «Известий» Тюлин шуткой ответил на прямой эфир взломанного украинского Olltv
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Гендиректор «Известий» прокомментировал взлом украинского Olltv
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Гендиректор МИЦ «Известия» пошутил о хакерской атаке украинских телеканалов
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