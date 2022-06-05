Окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию для переговоров, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Санкции против бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania обойдутся немецким гражданам и потребителям газа дополнительными расходами в размере около 5 млрд евро в год, сообщает со ссылкой на источники газета Die Welt.
Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар и т.д, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.