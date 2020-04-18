Коронавирус
Газета.RuГендиректор «Химок» поделился мнением о пропускном режиме в Москве
Генеральный директор футбольного клуба "Химки" Василий Иванов поделился мнением о пропускном режиме в Москве, передает "Чемпионат.com".
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Авто
Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире
Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe 04:57
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
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Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
Московский Комсомолец 05:21
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Назван новый редкий симптом коронавируса
Учёные отметил, что этот симптом проявляется редко. Вирус, как отметил Диаз, может воздействовать на глаза небольшому проценту людей.
Ореанда-Новости 10:58
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 11:22
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Авто
Европейский авторынок в марте упал наполовину
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 51,8% и составили 853 тыс. 077 машин.
Автостат вчера в 04:43
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Экономика
Минфин заказал ершики по пять тысяч рублей за штуку для VIP-санатория в Крыму
Структура Минфина России заказала предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей.
Lenta.ru 10:43
Религия
Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.
Парламентская газета 10:57
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Транспорт
На дорогах в Петербурге могут появиться десятки КПП
В случае введения в Петербурге пропускного режима в целях борьбы с распространением коронавируса на городских дорогах могут появиться десятки контрольно-пропускных пунктов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:25
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56