Генеральный директор футбольного клуба "Химки" Василий Иванов поделился мнением о пропускном режиме в Москве, передает "Чемпионат.com".

Гендиректор «Химок» поделился мнением о пропускном режиме в Москве

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