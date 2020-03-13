Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руГендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом

У генерального директора «Леганеса» Мартина Ортеги диагностирован коронавирус. Как сообщает официальный сайт клуба, в четверг вечером функционер сдал положительный тест и был незамедлительно изолирован.
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Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом

Спорт-Экспресс05:30

Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом. Тренировки клуба приостановлены

Sports.ru05:29

У гендиректора «Леганеса» обнаружили коронавирус, футболисты ждут результатов теста

Матч ТВ06:01

«Леганес» приостановил тренировки из-за заражения коронавирусом гендиректора клуба

Sport24.ru05:13

Гендиректор клуба Примеры заразился коронавирусом

Metaratings05:59

Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом

Газета.Ru05:27

У гендиректора «Леганеса» обнаружен коронавирус

Евро-футбол.ру05:45
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За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Газета.Ru 08:30
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Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Киев рассчитывает вернуть всех украинских граждан, которые удерживаются в Донбассе.
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Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

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Баранец объяснил, почему американцы хвалят российские подлодки

Западные журналисты прокомментировали ролик телеканала "Звезда", восхитившись российским вооружением.
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Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле

Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
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Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с распространением в мире коронавируса с членами Совета безопасности.
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменили из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в американском Миннеаполисе из-за угрозы распространения коронавируса.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля.
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