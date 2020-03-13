Коронавирус
Бомбардир.руГендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом
У генерального директора «Леганеса» Мартина Ортеги диагностирован коронавирус. Как сообщает официальный сайт клуба, в четверг вечером функционер сдал положительный тест и был незамедлительно изолирован.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Комментарии
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских
80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Общество
Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями
Супруги впервые стали родителями.
Шоу-бизнес
Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Здоровье
Эксперт поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса
Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев оценил решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Здоровье
Петербуржцам назвали семь основных шагов по профилактике коронавируса
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора озвучили петербуржцам семь шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Киев рассчитывает вернуть всех украинских граждан, которые удерживаются в Донбассе.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Армия и оружие
Баранец объяснил, почему американцы хвалят российские подлодки
Западные журналисты прокомментировали ролик телеканала "Звезда", восхитившись российским вооружением.
Энергетика
Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле
Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
Политика
Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с распространением в мире коронавируса с членами Совета безопасности.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменили из-за коронавируса
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в американском Миннеаполисе из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.