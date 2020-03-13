Коронавирус
Евро-футбол.руУ гендиректора «Леганеса» обнаружен коронавирус
Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега сдал положительный анализ на коронавирус, информирует пресс-служба клуба. Люди, которые находились в прямом контакте с функционером, были немедленно отправлены на карантин.
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Комментарии
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Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый коронавирус в Ухань могла занести армия США.
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Участники Little Big рассказали о песне на Евровидение
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Ученые предположили, что человечество находится в космическом пузыре
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Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей
Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК».
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Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие
В результате мужчине грозит бесплодие.
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Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Политика
Уголовное дело возбудили после срыва конференции по Донбассу
Правоохранители Киева возбудили уголовное дело по факту срыва презентации платформы примирения в Донбассе, передает пресс-служба Нацполиции.
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Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S20
Южнокорейская компания Samsung сегодня начинает продажи недавно анонсированных флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S20.
Политика
Все регионы России одобрили закон о поправке к Конституции
Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке к Конституции, сообщила пресс-служба.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил свыше 10 деревьев
Порывами шквального ветра в столице оказались поваленными 15 деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Пропавшего 12-летнего сына бизнесмена ищут в Тюмени
Сын крупного уральского бизнесмена пропал из дома 12 марта около восьми часов вечера.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Авто
Названы модели авто, которые подорожают в России
Напомним, по итогам февраля 2020 года в России продажи авто упали на 2,2%, до 119 073 единиц.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Автоспорт
Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса
Политика
Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг
Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.