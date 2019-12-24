Общество
Петербургский дневникГендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку
В Петербурге Эдуард Пичугин освобожден от должности генерального директора киностудии «Ленфильм». Об отставке сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. «Принято решение о смене гендиректора киностудии», – заметил министр.
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с чего всё началось
Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.РБК10:35
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