Общество
78.ruПичугин покинет пост гендиректора «Ленфильма»
Министр культуры России Владимир Мединский решил освободить от должности генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, сообщает ТАСС. Министр сообщил журналистам, что решение уже принято. Кто займет пост главы студии, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.РБК10:35
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