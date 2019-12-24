Общество

78.ru78.ruПичугин покинет пост гендиректора «Ленфильма»

Министр культуры России Владимир Мединский решил освободить от должности генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, сообщает ТАСС. Министр сообщил журналистам, что решение уже принято. Кто займет пост главы студии, пока неизвестно.
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с чего всё началось

На студии «Ленфильм» сменится гендиректор

Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.
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Эдуард Пичугин
Продюсер
Генеральный директор «Киностудии Ленфильм» с 12 октября 2012 года. Президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс».
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