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РИА НовостиГендиректор: «Локомотив» не поддерживал и не упрекал Егорова
Московский футбольный клуб "Локомотив" на общем собрании клубов Российской премьер-лиги в сентябре не поддерживал и не упрекал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александра Егорова, руководителя нужно менять в том случае, если ему есть замена, заявил РИА Новости генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
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