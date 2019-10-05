РПЛ
News.ruГендиректор «Локомотива» опроверг поддержку Егорова
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что не поддерживал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова во время общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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