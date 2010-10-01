Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о плюсах возможного возобновления продажи пива на российских стадионах. Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

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