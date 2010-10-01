Футбол
Sportbox.RUГендиректор «Локомотива» поддержал возвращение пива на стадионы
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о плюсах возможного возобновления продажи пива на российских стадионах. Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Василий Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: Мы увеличим посещаемость и доходы
Спорт день за днем05:44
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12-летний мальчик скончался у школы в Туле
У одного из образовательных центров Тулы был обнаружен труп 12-летнего мальчика.
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Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.
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Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
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Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
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Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
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Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
РИА Новости 06:40
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Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
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Колбасу с вирусом африканской чумы завезли в Челябинскую область
Первый областной вчера в 06:39
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В Кузбассе медведь растерзал охотника
Российская газета 02:26
Армия и оружие
Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии
Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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EA поделилась первым геймплейным роликом Command & Conquer Remastered
Накануне поделилась первым геймплейным роликом Command & Conquer Remastered - обновлённой версии культовой стратегии, над которой работают студии Petroglyph и Lemon Sky.
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Дочь Владимира Машкова трогательно поздравила маму с днем рождения
Вчера, 23 октября, известная актриса, экс-супруга Владимира Машкова Елена Шевченко отметила день рождения.
Летидор 02:34
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Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
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Энергетика
Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть
«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,— сказал глава «Роснефти» в кулуарах Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:21
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Экономика
Госдума РФ приняла проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдумой России был принят в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Областная газета вчера в 07:16
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
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РБК 05:58
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
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Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
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Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину
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Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.
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Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
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Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
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