Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке

РБК 16

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ).