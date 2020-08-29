Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки
Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
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