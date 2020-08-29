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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
News.ru

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по подозрению в получении взятки

News.ru04:16
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41
Коммерсантъ

Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке

Коммерсантъ04:56
RT на русском

СМИ: Задержан гендиректор «Мособлэнерго»

RT на русском18:18
РИА Новости

Источник сообщил о задержании гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новостивчера в 16:29
РБК

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

РБКвчера в 15:35
ТАСС

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о получении взятки

ТАСС04:04

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
Lenta.ru06:40
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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Президент Xiaomi анонсировал новое поколение подэкранных камер

Генеральный директор китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал подэкранную камеру третьего поколения, которая, по его мнению, почти идеальна и сопоставима с традиционным шутером с селфи-камерой.
NewInformвчера в 08:59
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости03:41
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