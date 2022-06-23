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Гендиректор НРА Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы РФ

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценила риски для финансовой системы России.
Lenta.ru
Риски для российской финансовой системы остаются крайне высокими.
РЕН ТВ
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
РИА Новости
РИА Новости выступало информационным партнером форума.
РИА Новости

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Гендиректор НРА Розенцвет заявила о высоких рисках для финансовой системы России
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Гендиректор НРА Розенцвет: риски для финансовой системы России остаются высокими
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Гендиректор НРА Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы РФ
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