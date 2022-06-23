Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Поставки по газопроводу "Северный поток" временно снижены из-за его технологического обслуживания, с российской стороны "здесь нет двойного дна", заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума может в осеннюю сессию рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, в третьем чтении законопроект может быть принят до конца года.