Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксГендиректор Nissan уйдет в отставку 16 сентября

Хирото Саикава оставит пост гендиректора Nissan Motor 16 сентября, сообщила пресс-служба компании. Он заявил совету директоров, что хочет уйти в отставку, ему предложили уволиться с этой даты, он согласился.
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Гендиректор Nissan уйдет в отставку 16 сентября

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Глава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала

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