Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

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Речь идет о показанном в ноябре 2014 года «сенсационном» снимке, на котором якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла «точно не российского» истребителя. Снимок позже был признан подделкой. «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно»,— приводятся слова господина Эрнста в журнале.
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Константин Эрнст
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Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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