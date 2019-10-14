Спорт

Газета.RuГазета.RuГендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

По словам главы организации, российские власти внесли изменения с целью защиты репутации спортсменов, которые в данный момент занимают государственные посты. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило у России данные лаборатории для того, чтобы восстановить в правах РУСАДА.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Как сообщает The New York Times
, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб.
RT на русском07:32

Подробнее о событии

NYT: Глава РУСАДА Ганус признал махинации 1000 проб московской лаборатории

Sport.ru08:13

Россия призналась в подмене допинг-проб

Газета.Ru10:11

Гендиректор РУСАДА предположил, что изменения в данных московской лаборатории касаются спортсменов, занимающих высокие посты в госструктурах

Sports.ru08:18

Юрий Ганус – о виновных в манипуляциях: Мы не связаны с базой данных, спрашивайте у Колобкова

Спорт день за днем10:22

Источник: Россия признала подмену результатов допинг-проб

Metaratings08:01

Источник: Россия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории

RT на русском07:32

NYT: в России признают подмену результатов допинг-проб звёздных спортсменов

Чемпионат07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

ТАСС 10:40
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Авто

В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Первенцем стал кроссовер Seltos, для этой страны машины производят локально, на новом заводе марки.
Колёса.ru 09:08
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Здоровье

В больнице Улан-Удэ установили уникальный в России томограф

Байкал-Daily 03:55
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Двойное дно: Independent пытается найти скрытую причину визита Путина в Саудовскую Аравию

Связи между Россией и Саудовской Аравией, якобы стратегическим союзником Соединенных Штатов, стали более тесными после подписания нефтяного соглашения ОПЕК+ об управлении ценами на нефть путем ограничения добычи в 2018 году.
Царьград 08:33
Музыка

Участники группы «Порнофильмы» стали новыми героями «вДудя»

Участники российской панк-группы «Порнофильмы» стали гостями нового выпуска шоу «вДудь».
Афиша Daily 09:22
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Общество

Россияне стали лояльнее к теневой экономике

В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия

В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального

Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.
Блокнот Ставрополь 05:22
Кино

В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей

Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное