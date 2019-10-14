с чего всё началось

По словам главы организации, российские власти внесли изменения с целью защиты репутации спортсменов, которые в данный момент занимают государственные посты. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило у России данные лаборатории для того, чтобы восстановить в правах РУСАДА.

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