Спорт
Газета.RuГендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
По словам главы организации, российские власти внесли изменения с целью защиты репутации спортсменов, которые в данный момент занимают государственные посты. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило у России данные лаборатории для того, чтобы восстановить в правах РУСАДА.
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с чего всё началось
Как сообщает The New York Times, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб.RT на русском07:32
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