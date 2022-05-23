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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам названия в честь кораблей и событий времен Русско-японской войны.
РБК
Группу островов Хабомаи, по словам главы «Роскосмоса», можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
Коммерсантъ
После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Коммерсантъ
В апреле японский МИД впервые за 19 лет обозначил Южные Курилы в «Синей книге дипломатии» (публикуется ежегодно с 1957 года.
РБК

Подробнее о событии

Рогозин: почему южные Курилы не имеют русских названий?
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Рогозин предложил переименовать Курильские острова
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Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил переименовать Курильские острова
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Рогозин предложил переименовать Курилы в честь кораблей и моряков
РБК14:54
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
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Рогозин предложил переименовать Курильские острова
ТК Звезда14:09
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова
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