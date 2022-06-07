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Гендиректор «Ситилинк» Славинский заявил о сокращении товаров электроники летом 2022 года

Одна из крупнейших российских сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» не исключила крупное сокращение ассортимента к середине лета.
Lenta.ru
Генеральный директор компании "Ситилинк" Михаил Славинский сообщил, что в ближайшем будущем рынок электроники в РФ попадёт в "серьёзную товарную яму".
DP.RU
"Бытовой техники было 7-8 тысяч, сейчас около 5 тысяч", - констатировал он.
Интерфакс
Остается надежда на Китай и параллельный импорт, но пока неясно, насколько быстро удастся наладить альтернативные каналы товарных поставок.
Deita.ru

Подробнее о событии

Ретейлер «Ситилинк» заявил о возможном сокращении ассортимента к середине лета
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Гендиректор «Ситилинк» предрек «серьезную товарную яму» рынку электроники в РФ
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