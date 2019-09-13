Футбол

РБКРБКГендиректор «Спартака» исключил возвращение Дзюбы в команду

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Артем Дзюба в ближайшее время не вернется в команду. В мае у воспитанника «красно-белых» заканчивается контракт с петербургским «Зенитом».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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