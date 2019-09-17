Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВенгер ответил на вопрос о «Спартаке»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможности продолжения карьеры у красно-белых.
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с чего всё началось

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
Спорт-Экспресс06:36

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Венгер ответил на вопрос о «Спартаке»

Спорт-Экспресс13:00

Арсен Венгер: «Вступал ли я в официальные переговоры со „Спартаком“? Нет, спасибо»

Матч ТВ13:11

Венгер на вопрос о переговорах со «Спартаком»: «Нет, спасибо»

Sports.ru13:15

Источник: Арсен Венгер может возглавить «Спартак»

Sport.ru07:44

Арсен Венгер: «Вступал ли я в официальные переговоры со „Спартаком“? Нет, спасибо»

Sportbox.RU13:11

Венгер в «Спартаке» — это голливудская фигня. В реальной жизни ничего не получится

Sport24.ru11:00

СМИ назвали Арсена Венгера кандидатом на пост тренера «Спартака»

РБК07:21
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Футбол

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