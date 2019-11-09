Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил его команду с победой над «Ростовом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Гендиректор «Спартака» поздравил «Тамбов» с победой над «Ростовом»

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