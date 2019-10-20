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Газета.RuГендиректор «Спартака» призвал не забывать погибших фанатов
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн призвал не забывать фанатов, погибших в страшной давке 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники" во время матча против голландского "Хаарлема".
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Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
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Армия и оружие
В Сирию прибыла колонна для эвакуации военных США
Ранее США заявили о выводе войск с северо-востока Сирии. Это произошло после начала турецкой военной операции «Источник мира».
Профиль 06:40
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Появились первые фото со свадьбы Дженнифер Лоуренс
19 октября Дженнифер Лоуренс (29) в строжайшей секретности сыграла свадьбу с директором арт-галереи Куком Маруни (34).
Lisa.ru 08:15
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Футбол
Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
Чемпионат 09:45
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Политика
Лавров признался, за что ему было стыдно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неудобно и даже стыдно за некоторые моменты в истории нашей страны.
Слово и Дело 06:40
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Технологии
Хакеры взломали «умные» чётки от Ватикана за 15 минут
15 октября в Ватикане прошла презентация электронных чёток Click to Pray. Устройство состоит из десяти чёрных бусин и креста.
News.ru 07:20
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
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Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
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Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10