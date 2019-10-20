Футбол

Газета.RuГазета.RuГендиректор «Спартака» призвал не забывать погибших фанатов

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн призвал не забывать фанатов, погибших в страшной давке 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники" во время матча против голландского "Хаарлема".
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