Футбол
Газета.RuГендиректор «Спартака» призвал не забывать погибших фанатов
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн призвал не забывать фанатов, погибших в страшной давке 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники" во время матча против голландского "Хаарлема".
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Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
Футбол
Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Армия и оружие
Турецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya».
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Энергетика
Украинским потребителям продают газ по цене выше импорта — эксперт
Украинским потребителям продают газ по цене выше цены импорта, имея сверхприбыль.
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Хоккей
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Общество
Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы
Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
Недвижимость
Девелоперы подняли цены на жилье в Екатеринбурге на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Теннис