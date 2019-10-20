Футбол

Газета.RuГазета.RuГендиректор «Спартака» призвал не забывать погибших фанатов

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн призвал не забывать фанатов, погибших в страшной давке 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники" во время матча против голландского "Хаарлема".
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Цорн — о трагедии в «Лужниках»: о таких моментах нельзя забывать

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Футболисты и ветераны «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»

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Цорн обратился к фанатам «Спартака» в годовщину трагедии в «Лужниках»

Спорт-Экспресс11:26

Фанаты «Спартака» почтили память погибших в 1982 году

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Матч ТВ14:24

Томас Цорн: «Болельщики „Спартака“ всегда поддерживают клуб. Это отличает нас от всех других клубов страны»

Sportbox.RU09:40

Цорн — о трагедии в «Лужниках»: «О таких моментах нельзя забывать, их надо помнить»

Sport24.ru08:18
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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

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ТАСС 14:07
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Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya».
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В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Украинским потребителям продают газ по цене выше импорта — эксперт

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Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября

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Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

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После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

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Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

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Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке

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