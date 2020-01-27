Армия и оружие
URA.RuГендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57
В конце декабря, накануне передачи в Вооруженные силы, первый серийный Су-57 потерпел крушение. Как сообщили изданию два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности, вопрос об отставке Озара совет директоров может рассмотреть в предстоящий четверг.
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Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Общество
В Роскачестве объяснили порядок защиты личных данных от мошенников
По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, в Сети значительную популярность приобрели ролики о получении льгот и выплат, которые можно оформить на тех или иных сайтах.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Здоровье
В онкодиспансере Севастополя заработал линейный ускоритель
Ускоритель стоимостью 350 миллионов рублей был подарен городу правительством Москвы ещё в 2015 году, всё это время дорогостоящее оборудование простаивало.
Технологии
Atari построит в США отели для геймеров
Atari один из старейших разработчиков игр расширяет свой бизнес, и планирует строительство тематических отелей.
Гаджеты
Google снова улучшила свой видеочат Google Duo
Google Duo позволяет осуществлять голосовые вызовы, совершать видеозвонки, а также отправлять записанные сообщения (аудио или видео).
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста
В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо
В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
Общество
Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал в отставку
По словам Игоря Васильева, Илья Шульгин написал заявление после обсуждения с губернатором и главой города Еленой Ковалевой работы по выполнению национальных проектов.
Шоу-бизнес
Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию
Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору
По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
Общество
Гордума единогласно утвердила новые правила отчета мэра Екатеринбурга
Напомним, о необходимости принятия положения об отчете в гордуме заговорили летом прошлого года, когда мэр несколько месяцев отказывался представить им свой доклад.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe
Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Шоу-бизнес
Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой
Футбол
Черевченко: «Вероятно, что у Беляева были предложения от других клубов»
Видимо, были реальные предложения. Не только от «Локомотива», были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе.
Наука