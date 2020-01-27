Армия и оружие

URA.RuURA.RuГендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

В конце декабря, накануне передачи в Вооруженные силы, первый серийный Су-57 потерпел крушение. Как сообщили изданию два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности, вопрос об отставке Озара совет директоров может рассмотреть в предстоящий четверг.
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Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

Ведомостивчера в 16:15

В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы «Сухого» слухами

РИА Новостивчера в 03:44

«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост

Коммерсантъвчера в 20:38

В руководстве компании «Сухой» пройдут перестановки?

Красная веснавчера в 17:52

Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

URA.Ruвчера в 20:15

«Ведомости»: гендиректор «Сухого» уходит в отставку из-за авиакатастрофы Су-57

Znak.comвчера в 19:34

СМИ: Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку из-за провала испытаний новейшего истребителя

БИЗНЕС Online00:32
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Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

RT на русском вчера в 13:32
Общество

В Роскачестве объяснили порядок защиты личных данных от мошенников

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, в Сети значительную популярность приобрели ролики о получении льгот и выплат, которые можно оформить на тех или иных сайтах.
Москва 24 00:51
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье

В онкодиспансере Севастополя заработал линейный ускоритель

Ускоритель стоимостью 350 миллионов рублей был подарен городу правительством Москвы ещё в 2015 году, всё это время дорогостоящее оборудование простаивало.
Вести.Севастополь вчера в 08:05
Технологии

Atari построит в США отели для геймеров

Atari один из старейших разработчиков игр расширяет свой бизнес, и планирует строительство тематических отелей.
Слово и Дело вчера в 19:10
Гаджеты

Google снова улучшила свой видеочат Google Duo

Google Duo позволяет осуществлять голосовые вызовы, совершать видеозвонки, а также отправлять записанные сообщения (аудио или видео).
iXBT.com 00:26
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Вести.Ru вчера в 23:59
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
RT на русском вчера в 18:27
Экономика

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
РБК 00:00
Общество

Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал в отставку

По словам Игоря Васильева, Илья Шульгин написал заявление после обсуждения с губернатором и главой города Еленой Ковалевой работы по выполнению национальных проектов.
7х7 вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию

Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.
Телеканал 360° вчера в 13:12
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
ТАСС 26 января в 19:27
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском вчера в 16:57
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Дождь вчера в 22:42
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору

По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Гордума единогласно утвердила новые правила отчета мэра Екатеринбурга

Напомним, о необходимости принятия положения об отчете в гордуме заговорили летом прошлого года, когда мэр несколько месяцев отказывался представить им свой доклад.
Европейско-Азиатские новости 00:18
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe

Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru 26 января в 01:38
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
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Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой

Московский Комсомолец вчера в 11:46
Футбол

Черевченко: «Вероятно, что у Беляева были предложения от других клубов»

Видимо, были реальные предложения. Не только от «Локомотива», были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе.
Soccer.ru 00:38
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Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

Naked Science вчера в 12:32
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Игорь Яковлевич Озар
Российский предприниматель
Генеральный директор Компании «Сухой». Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации.
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Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА»; до августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50.
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