Общество

URA.RuURA.RuГендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

В конце декабря, накануне передачи в Вооруженные силы, первый серийный Су-57 потерпел крушение. Как сообщили изданию два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности, вопрос об отставке Озара совет директоров может рассмотреть в предстоящий четверг.
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с чего всё началось

Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

В июне 2011 г. его непосредственный начальник Михаил Погосян покинул холдинг «Сухой» в связи с назначением на пост президента ОАК, а Озар был назначен на его место. В состав холдинга «Сухой» помимо ОКБ входят Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ).
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Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

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