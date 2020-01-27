В июне 2011 г. его непосредственный начальник Михаил Погосян покинул холдинг «Сухой» в связи с назначением на пост президента ОАК, а Озар был назначен на его место. В состав холдинга «Сухой» помимо ОКБ входят Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ).

с чего всё началось

В конце декабря, накануне передачи в Вооруженные силы, первый серийный Су-57 потерпел крушение. Как сообщили изданию два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности, вопрос об отставке Озара совет директоров может рассмотреть в предстоящий четверг.

Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

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