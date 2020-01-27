Общество
URA.RuГендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57
В конце декабря, накануне передачи в Вооруженные силы, первый серийный Су-57 потерпел крушение. Как сообщили изданию два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности, вопрос об отставке Озара совет директоров может рассмотреть в предстоящий четверг.
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с чего всё началось
В июне 2011 г. его непосредственный начальник Михаил Погосян покинул холдинг «Сухой» в связи с назначением на пост президента ОАК, а Озар был назначен на его место. В состав холдинга «Сухой» помимо ОКБ входят Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ).Ведомости00:02
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26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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