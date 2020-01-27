Общество

ВедомостиВедомостиГендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
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Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

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В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы «Сухого» слухами

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«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост

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Гендиректор «Сухого» подал в отставку после крушения Су-57

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Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.
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Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
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В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
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Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
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Центр Роспотребнадзора поможет ВОЗ диагностировать новый коронавирус

Государственный научный центр Роспотребнадзора «Вектор» был включен в список лабораторий Европы, которые занимаются диагностикой нового типа коронавируса.
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120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса добьет экономику России

Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

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Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

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Общество

Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля

Планируется, что международные перевозки на направлении Благовещенск — Хэйхэ возобновятся с 1 февраля.
Амурская правда вчера в 08:02
Экономика

Итоги развития: Юрий Трутнев провёл совещание с губернаторами ДФО

Работать единой командой призвал губернаторов дальневосточных регионов Юрий Трутнев.
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Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг

Инстанция признала незаконным отказ матери от лечения дочери, и постановила оказать ей всю необходимую помощь.
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НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра

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Теннис

Даниил Медведев: Вавринка не оставил мне шансов

Что тут скажешь, лучше бы он так прибавил на следующем турнире. Стэн был хорош, но я и показывал классный теннис, когда вёл 2:1 по сетам.
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Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польше

Президент России Владимир Путин не получал приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
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Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
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Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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