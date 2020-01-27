Общество

ВедомостиВедомостиГендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
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Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

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