Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.

Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

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