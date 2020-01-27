Общество
ВедомостиГендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели
Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
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Общество
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Члены основного экипажа предстоящей экспедиции МКС-63 Андрей Бабкин и Николай Тихонов успешно прошли зачётную тренировку по программе научно-прикладных исследований и экспериментов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
Футбол
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Здоровье
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