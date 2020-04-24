Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГендиректор «Уфы» Газизов высказался о доигровке РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов высказался о потенциальном завершении сезона Российской премьер-лиги в режиме изоляции. Об этом сообщает "Реальное время".
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Гендиректор «Уфы» Газизов высказался о доигровке РПЛ

Газета.Ru04:54

Шамиль Газизов: «Думаю, сейчас телевидение захочет купить условный „Дом-2“ в футболе»

Реальное время00:00

Газизов предлагает доиграть РПЛ в Москве

ProstoProSportвчера в 16:15

Гендиректор «Уфы»: «Можно доиграть РПЛ в Москве, а не в четырех городах на юге»

Sports.ruвчера в 12:19

Гендиректор «Уфы» предложил доиграть чемпионат России в Москве

Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:11

Шамиль Газизов: можно доиграть чемпионат не в четырёх городах на юге, а собраться в Москве

Чемпионатвчера в 11:48

Гендиректор «Уфы» Газизов предложил РПЛ придумать нестандартный формат доигровки чемпионата

Metaratingsвчера в 11:38
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Здоровье

Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
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Общество

СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции

Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
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Политика

Путина попросили не переносить День окончания Второй мировой

На портале change.org появилась петиция комитета «Матери Беслана» против переноса на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Победа РФ 21 апреля в 09:02
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Экономика

НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
РИА Новости 05:38
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Происшествия

Суд отправил в колонию преступную группу, сбывающую наркотики

Не позднее марта 2018 года Андрей Кохан создал преступную группу для сбыта наркотических средств — конопли, метамфетамина, марихуаны, а также амфетамина.
МР7.ру 05:51
Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Футбол

Сухой: могу сказать игроку «Убери руки», но без использования мата

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой ответил на вопрос, могут ли судьи использовать нецензурную лексику во время матча.
RT на русском 04:50
Экономика

В Башкирии построят новый мясокомбинат

REGNUM 01:15
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
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Общество

Кривая ползет четко вверх: что будет с эпидемией в России — смотрим на примере других стран

Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Перми 59.ru 06:06
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России

Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
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Политика

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
50
Общество

Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
6
Армия и оружие

В КНР считают российский Ту-160 и американский B-1B «подозрительно похожими»

В КНР отмечают, что оба самолета имеют крыло с изменяемой стреловидностью, крестообразную форму хвоста и ряд других схожих элементов.
Военное обозрение 05:23
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
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Здоровье

Златоуст могут полностью закрыть на карантин

Златоуст могут полностью закрыть на карантин, перекрыв въезды и выезды в город, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться и выйдет из-под контроля.
Коммерсантъ Челябинск 03:13
Здоровье

Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса

Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса.
Piter.tv 04:51
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Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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Общество

Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
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