Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов высказался о потенциальном завершении сезона Российской премьер-лиги в режиме изоляции. Об этом сообщает "Реальное время".

Здоровье Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. 3

Экономика НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 4

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 74

Происшествия Суд отправил в колонию преступную группу, сбывающую наркотики Не позднее марта 2018 года Андрей Кохан создал преступную группу для сбыта наркотических средств — конопли, метамфетамина, марихуаны, а также амфетамина.

Футбол Сухой: могу сказать игроку «Убери руки», но без использования мата Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой ответил на вопрос, могут ли судьи использовать нецензурную лексику во время матча.

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 21

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 733

Общество Кривая ползет четко вверх: что будет с эпидемией в России — смотрим на примере других стран Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Политика Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России. 67

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1,1K

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 50

Общество Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов. 8

Армия и оружие В КНР считают российский Ту-160 и американский B-1B «подозрительно похожими» В КНР отмечают, что оба самолета имеют крыло с изменяемой стреловидностью, крестообразную форму хвоста и ряд других схожих элементов.

Здоровье Златоуст могут полностью закрыть на карантин Златоуст могут полностью закрыть на карантин, перекрыв въезды и выезды в город, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться и выйдет из-под контроля.

Общество Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».