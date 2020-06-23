Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемГендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, наконец, заговорил. Два дня от него ждали объяснений по поводу полузащитника Андреса Вомбергара, у которого якобы обнаружили коронавирус. Аргентинец не был включен в заявку на матч с «Тамбовом» (2:1), что породило еще больше вопросов.
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с чего всё началось

Газизов — о сокрытии вируса у игрока «Уфы»: «Не понимаю обвинения в наш адрес»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на критику в адрес своего клуба из-за информации о заболевании одного из футболистов команды коронавирусом.
Sport24.ru04:53

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Гендиректор «Уфы» о коронавирусе в команде: если бы у кого-то были вопросы, то мы бы не смогли провести матч

RT на русском07:03

Шамиль Газизов: Как только мы получили анализы, вышли в публичное пространство

Bookmaker-ratings.ru05:47

Газизов — о сокрытии вируса у игрока «Уфы»: «Не понимаю обвинения в наш адрес»

Sport24.ru04:53

Гендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»

Спорт день за днем05:41

Гендиректор «Уфы» отрицает сокрытие зараженного COVID-19 игрока

Газета.Ru05:35

Газизов: РПЛ знала о подозрении на коронавирус у футболиста «Уфы»

News.ru05:43

Генеральный директор «Уфы» ответил на критику за матч с «Тамбовом»

ProstoProSport05:14
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Киберспорт

Комментатора The International обвинили в сексуальных домогательствах

Англоязычного комментатора Dota 2 Гранта GranDGranT Харриса обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем обращении с девушками.
CyberSport.ru 03:25
Игры

Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5

В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
Ferra 21 июня в 13:01
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Экономика

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Mail.ru Group подала необходимые документы для листинга на Московской бирже своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Гаджеты

Компания Apple представила iOS 14

Говорит Москва вчера в 13:54
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
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Общество

Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо

Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
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Хоккей

КХЛ подготовила список иностранных игроков, желающих вернуться в РФ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подготовила списки иностранных игроков и тренеров клубов, находящихся за границей и выразившие желание вернуться в Россию для подготовки к новому сезону.
Аргументы и Факты 07:48
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
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Спорт

Софт-лонч мобильной Apex Legends может состояться уже в этом году

Ранее на мобильных платформах состоялся софт-лонч Plants vs. Zombies 3. Ещё в мае прошлого года Electronic Arts подтвердила, что уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы.
Игромания.ру 06:22
Происшествия

Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

Московский Комсомолец 06:56
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Экономика

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ 21 июня в 21:59
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Политика

США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года

Ограничения распространяются на 5 видов виз, включая сезонные рабочие визы, а также визы, получателями которых становятся специалисты из других государств и члены их семей.
Evo-rus.com 06:31
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
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Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
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Кино

Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Би-порт вчера в 09:30
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Игры

Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk вчера в 11:24
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Игры

Разработчики LEGO-игр потратили $1 млн на прототипы серьёзной игры по «Хоббиту», но Warner Bros. оказалась против

3DNews 06:24
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»

Soccer.ru 02:28
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
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Игры

The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в Великобритании

Игру по количеству скачиваний сравнивают с самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man, но The Last of Us Part II давно обогнала «Человека-паука», так как у него за это время было лишь 2,47 миллиона пользователей.
iReactor вчера в 13:54
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