Коронавирус
Спорт день за днемГендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, наконец, заговорил. Два дня от него ждали объяснений по поводу полузащитника Андреса Вомбергара, у которого якобы обнаружили коронавирус. Аргентинец не был включен в заявку на матч с «Тамбовом» (2:1), что породило еще больше вопросов.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на критику в адрес своего клуба из-за информации о заболевании одного из футболистов команды коронавирусом.Sport24.ru04:53
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Шамиль Газизов: Как только мы получили анализы, вышли в публичное пространство
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Ранее на мобильных платформах состоялся софт-лонч Plants vs. Zombies 3. Ещё в мае прошлого года Electronic Arts подтвердила, что уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы.
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Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
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Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
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США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года
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ТАСС 07:35
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Газета.Ru 20 июня в 09:09
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Живая Кубань 01:50
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Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
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30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов
В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
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Разработчики LEGO-игр потратили $1 млн на прототипы серьёзной игры по «Хоббиту», но Warner Bros. оказалась против
3DNews 06:24
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
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Афиша Daily вчера в 08:38
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«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетиком»
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