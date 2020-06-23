Коронавирус
Спорт день за днемГендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, наконец, заговорил. Два дня от него ждали объяснений по поводу полузащитника Андреса Вомбергара, у которого якобы обнаружили коронавирус. Аргентинец не был включен в заявку на матч с «Тамбовом» (2:1), что породило еще больше вопросов.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал нападающий Андрес Вомбергар, который в итоге не был включен в заявку «Уфы» на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».Sport24.ru04:53
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