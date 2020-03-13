Общество

РБКРБКГендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

Европейский союз стал центром пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, слова которого опубликованы на сайте ВОЗ.
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ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Взгляд.ру12:08

Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

РБК13:48

Глава ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Интерфакс13:49

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Газета.Ru16:57

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире

ТАСС12:07

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Известия12:04

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

РИА Новости12:01
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Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 22:05
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Общество

Польша полностью закрывает границы для иностранцев

Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше.
ТАСС 15:00
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия вчера в 10:59
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Двухнедельного карантина может не хватить для защиты от коронавируса

Китайские медики предложили ещё одно доказательство возможных тяжёлых последствий пандемии коронавируса нового типа.
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Происшествия

Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
РБК 15:43
Происшествия

Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Российская газета 22:07
Здоровье

В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа 02:34
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Чемпионат 12:23
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM 22:22
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:29
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru 17:03
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 10:24
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 08:33
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Здоровье

Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни

Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Народные новости вчера в 14:37
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Экономика

Из-за падения рубля может подорожать рыба в России

На 8-10% увеличатся цены на некоторые виды белой рыбы - минтай, треску, сельдь, навагу и пикшу.
Live24 07:41
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
МордовМедиа 13:22
Футбол

Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Sport.ru 14:29
Политика

Посол Китая в США вызван в Госдеп из-за твита

Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызван в Государственный департамент США из-за твита, опубликованного официальным представителем МИД КНР, о том, что американские военные завезли коронавирус в Китай, пишет Fox News.
Газета.Ru 16:38
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости 15:10
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Баржа «Фортуна» провела учения по достройке «Северного потока-2»

Очень возможно, что баржа продолжит строительство «Северного потока-2» в паре с нашим судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который уже полным ходом идет на Балтику из дальневосточной Находки.
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Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге

Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
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Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу

В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Закон о поправках в Конституцию поддержали все регионы России

Сегодня рассмотрение провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тувы.
Говорит Москва 04:11
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

РИА Новости 18:59
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