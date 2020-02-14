Общество
РБКГендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье
Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье. Комментарий Лацанича передала РБК пресс-служба «ВымпелКома». Лацанич объяснил, что сейчас «Билайн» (бренд «ВымпелКома») находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии развития.
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с чего всё началось
В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.Коммерсантъвчера в 14:09
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ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.