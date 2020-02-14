В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.

с чего всё началось

Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье. Комментарий Лацанича передала РБК пресс-служба «ВымпелКома». Лацанич объяснил, что сейчас «Билайн» (бренд «ВымпелКома») находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии развития.

Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье

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