Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Василь Лацанич может покинуть «Вымпелком»

В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.
Коммерсантъвчера в 14:09

Подробнее о событии

Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне

Ведомости02:28

Лацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне

Коммерсантъ01:27

VEON подтвердил слухи о скорой смене генерального директора ПАО «Вымпелком»

Красная весна01:48

Гендиректор «ВымпелКома» уйдет в отставку в июне

РБК01:41

Гендиректор «Вымпелкома» покидает свою должность

Rambler News Service01:11

Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

Интерфакс01:10

Глава «Билайна» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне

ТАСС01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Колорадо»

Встреча состоялась в Денвере на арене "Пепси-центр" в присутствии 18 146 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.
Газета.Ru 00:45
Политика

Вячеслав Франк занял должность главы Барнаула

Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра.
Известия 02:05
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится женский спринт

Нева Спорт вчера в 17:01
Экономика

Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей

Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Adindex.ru вчера в 22:20
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Интерфакс 02:18
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru вчера в 10:02
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Армия и оружие

«Бестолковые пиндосы, дауны»: насмешки российских военных над американцами в Сирии попали на видео

На видео можно проследить, как российские военнослужащие не только насмехаются над военными из США, но и всячески их оскорбляют, называя «бестолковыми пиндосами», «даунами» и т.д. Сделанная видеозапись позволяет более широко оценить инцидент, произошедший несколько дней назад недалеко от российской военной авиабазы в Камышли.
Avia.pro 00:43
Здоровье

Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил, что новый руководитель области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации.
ТАСС 01:42
Политика

В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку

В России реализуются десятки проектов на эту тему, сообщил генеральный директор "Тактических ракетных вооружений" Борис Обносов.
Комсомольская правда 02:29
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:14
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:46
Общество

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
RT на русском 02:26
Здоровье

За сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек

Российская газета вчера в 20:15
Футбол

Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Политика

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Голос Правды вчера в 17:30
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС вчера в 12:36
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Гаджеты

Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

Samsung представила вторую модель своего складного смартфона. Она получила название Galaxy Z Flip, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12 февраля в 01:44
Армия и оружие

В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе

Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ФАН вчера в 11:35
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное