В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.

с чего всё началось

Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.

Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

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