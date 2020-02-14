Общество
ИнтерфаксГендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня
Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
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В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.Коммерсантъвчера в 14:09
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Политика
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
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В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
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Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
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Политика
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Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Общество
Топ-менеджер «Нафтогаза» подал в суд на компанию
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко подал иск в связи с нарушением трудового договора наблюдательным советом компании.
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Дамаск снова подвергся ракетному удару
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Происшествия
В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Киберспорт
Объявлена официальная дата выхода новой Half-Life
Компания Valve объявила официальную дату выхода новой Half-Life. Напомним, это будет шутер от первого лица для виртуальной реальности.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Кино
Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
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Песков прокомментировал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
В администрации назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в украинской прессе о якобы встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане.