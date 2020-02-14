Общество
ИнтерфаксГендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня
Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
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с чего всё началось
В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.Коммерсантъвчера в 14:09
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Политика
Сегодня в Мюнхене начинается международная конференция по безопасности
Основанная в 1963 году германско-американская частная конференция по безопасности стала одним из главных политических мероприятий в ФРГ и во всем мире.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Общество
Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде
Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ
Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем
Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.
Общество
Минпромторг не планирует ограничивать посылки из Китая
Напомним, с предложением ограничить поступление посылок из Китайской Народной Республики ранее выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Происшествия
В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе
Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве
Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Напомним, вчера Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию о том, что день голосования должен быть будним, но при этом объявлен выходным.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини
Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Происшествия