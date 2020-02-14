Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
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Василь Лацанич может покинуть «Вымпелком»

В 2001–2011 годах господин Лацанич работал в «МТС Украина», где прошел путь от начальника отдела маркетинга до гендиректора компании. В 2011 году он был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС, с 2016 года также отвечал за ее стратегию.
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