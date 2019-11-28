Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал игру форварда своей команды Артема Дзюбы, которы забил победный мяч в противостоянии с французским "Лионом" (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Происшествия Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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