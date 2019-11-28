Лига чемпионов
ProstoProSportГендиректор «Зенита» Медведев: «Дзюба отвечает злопыхателям голами»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
|16′
|29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
|42′
|43′
Марсал
|44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
|57′
|58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
|74′
|74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
|81′
|83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|83′
Магомед Оздоев
|84′
Ярослав Ракицкий
|89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
|90′+2′
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|5
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|17
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
5
Барриос
27
Оздоев
18
Жирков
22
Дзюба
21
Ерохин
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
19
Гуири
5
Денайер
28
Коне
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
36
Шерки
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал игру форварда своей команды Артема Дзюбы, которы забил победный мяч в противостоянии с французским "Лионом" (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гендиректор «Зенита»: Артем Дзюба отвечает злопыхателям голами в РПЛ и Лиге чемпионов
ТАСС Спортвчера в 17:17
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке
В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Здоровье
Ежегодно в Тульской области выявляют 25 случаев онкологии у детей
Врачи центра каждый год выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей.
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Авангард» завершился в пользу российского клуба.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским
Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.