Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportГендиректор «Зенита» Медведев: «Дзюба отвечает злопыхателям голами»

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
2 фото
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал игру форварда своей команды Артема Дзюбы, которы забил победный мяч в противостоянии с французским "Лионом" (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита»: «Дзюба дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

Sport24.ruвчера в 17:45

Дзюба ответил хейтерам голами — гендиректор «Зенита»

Телеканал 360°вчера в 19:38

Гендиректор «Зенита»: Артем Дзюба отвечает злопыхателям голами в РПЛ и Лиге чемпионов

ТАСС Спортвчера в 17:17

Александр Медведев: Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы в РПЛ и Лиге чемпионов

Советский спорт08:08

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Дзюба отвечает злопыхателям голами»

ProstoProSport00:41

Медведев: Возможность Дзюбы установить новый рекорд — это вишенка на торте

Нева Спорт00:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Происшествия

СК подтвердил гибель экс-главы полиции Еревана при пожаре в Пятигорске

РИА Новости 09:47
Политика

Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
РБК 01:27
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Вечерний курьер 08:40
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке

В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Balakovo24.ru 06:35
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Политика

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

РБК 10:01
Здоровье

Ежегодно в Тульской области выявляют 25 случаев онкологии у детей

Врачи центра каждый год выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей.
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия

Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы

Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:57
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
Хоккей

«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Авангард» завершился в пользу российского клуба.
ProstoProSport 09:14
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Политика

Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
РИА Новости 09:34
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Политика

Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Газета.Ru 09:55
Культура

Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
РИА Новости 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное