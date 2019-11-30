Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле. Так он прокомментировал слова нападающего петербуржцев Артема Дзюбы, который сравнил предстоящую встречу с войной.

Спорт день за днем

Гендиректор «Зенита»: Война может быть только на поле

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